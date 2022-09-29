Hasan Basri Yalçın: İYİ Parti daha fazla çıkış yapabilir

Ama bundan sonra önümüzde iki seçenek var. Birincisi, CHP diretir ve Akşener çektiği restin üzerini örtmek zorunda kalır. İkincisi, CHP yine diretir ve Akşener de kendi adaylığını ilan eder. Dikkat ederseniz diğer seçenekleri saymıyorum. Çünkü CHP’nin diretmediği veya İmamoğlu ve Yavaş seçenekleri gerçekçi seçenekler değil. Yavaş veya İmamoğlu’nun adaylığı meselesini baştan beri Akşener’in asıl tercihleri olarak görmedim. “Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz için kullanıyor” Akşener bu isimleri. CHP’nin diretmeme ihtimali de çok zayıf. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu’nun kendi adaylığından vazgeçmesi bir intihar olur. Sonuç olarak geriye, Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığı veya Kılıçdaroğlu ile Akşener’in her ikisinin de adaylığı seçenekleri kalır.

Hangisinin daha güçlü ihtimal olduğunu soracak olursanız, “Siyasetin işleyişine bakmak lazım” derim. Eğer siyaset organik biçimde işlerse her ikisi de aday olacaktır. Yok eğer kaset ve dosya savaşları yoluyla dışarıdan müdahale gelirse ancak o zaman Akşener’in geri adım atacağını düşünüyorum. CHP şimdilik resmi kanallardan olayın üzerini örtmeye çalışacaktır. Ancak mızrak çuvala sığacak gibi değil. İyi Parti, toplum önünde daha fazla çıkış yapabilir. Önümüzdeki günler gerçekten sıcak geçecek. Son düzlüğe girdik.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı