Harry Potter’ın imzalı, hatalı baskısı açık artırmaya çıkıyor

Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) ilk baskılarından biri açık artırmaya çıkıyor.

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Yazarı J.K. Rowling’in imzaladığı, bazı kelimleri hatalı kitabın satışına için 200 bin sterlinden aşağı teklif veren alınmıyor.

1997’de kitap ilk çıktığında basılan 500 ciltli baskıdan biri olan kopyayı Christie’s Londra açık artırmaya çıkarıyor. Bu baskıdan 300 kopya kütüphanelere gönderilmişti.

Kitabın arka kapağında adında da geçen ‘philosopher’ kelimesi ‘philospher’ olarak yanlış yazılmış. Ayrıca 53’üncü sayfada öğrencilerin Hogwarts’a götüreceği eşyalar listesinde ‘sihirli asa’ iki kere geçiyor.