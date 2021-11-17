Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Harry Potter’ yıldızları 20’nci yıl şerefine yeniden bir araya geliyor

Harry Potter‘ serisinin yıldızları beyazperdeye uyarlanmasının 20’nci yılı şerefine özel bir televizyon programında bir araya geliyor.

Fotoğraf: IMDB

J.K. Rowling’in kaleme aldığı ve ilk kitabı 1999’da yayınlanan serinin ilk filmi 2001’de vizyona girmişti.


Özel programda Rowling’in yer almayacağı duyuruldu.

Programa Daniel Radcliffe, Emma Watson and Rupert Grint’in yanısıra Robbie Coltrane (Hagrid), Tom Felton (Draco Malfoy), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Gary Oldman (Sirius Black) ve yönetmen Chris Columbus da katılacak.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts‘ isimli program ilk filmin yapıldığı Britanya’nın başkenti Londra’daki sette çekilecek.

Dijital platform HBO Max’de izlenebilecek programın yayın tarihi 1 Ocak 2022.

SON HABERLER

Sagalassos Toplantıları

İTÜ Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi’nden Öner Günçavdı öncülüğündeki Sagalassos Toplantıları’nda, ülkenin iktisadi gündemi ve ekonominin diğer alanlardaki yansımalarını değerlendirdik.

Her iki diyabetliden biri hastalığının farkında değil

Türkiye’de 8 milyon yetişkin diyabet (şeker) hasta sayısıyla Avrupa birincisi. Ancak her iki diyabetliden biri, sinsi hastalığının farkında bile değil. Diyabet için yapılan harcamaların yüzde 75’i ise diyabetin neden olduğu sorunlara gidiyor.