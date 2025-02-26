Harry Potter parkında omurgasını kıran kadına 7,25 milyon dolar tazminat

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Harry Potter temalı eğlence parkında yaralanan 74 yaşındaki Pamela Morrison’a 7,25 (264 milyon 146 bin lira) milyon dolar tazminat ödenecek.

Fotoğraf: Time Out

Arizonalı Pamela Morrison, torunuyla Eylül 2022’de Hollywood’daki ‘Harry Potter ve Yasaklı Yolculuk’ adlı eğlence trenine binmiş, daha sonra emniyet kemerinin kapanmaması nedeniyle araçtan inmesi istenmişti. Morrison, trenden inerken düşüp omurgasından yaralanmıştı.

Kaza sonrası ihmal nedeniyle müvekkilinin omurgasının kırıldığını belirten avukat Taylor Kruse, olay hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Durdurmaları sadece dört saniyelerini alırdı ama onlar her ne pahasına olursa olsun eğlence trenini saatte 1800 kişi kapasitesine ulaştırmak için çalıştırmaya devam ettiler.”

Tema parkının avukatlarıysa Morrison’ın torununa odaklandığını, nereye bastığına dikkat etmediğini ve olayın kendi hatası olduğunu öne sürdü.

Euronews’ün aktardığına göre mahkeme jürisi eğlence parkının Morrison’ın kaza geçirmesine neden olan tehlikeli koşulları yarattığına hükmetti.

Morrison’a gelecekteki tıbbi masrafları için 250 bin dolar (9 milyon 108 bin lira), yaralanmadan dolayı yaşadığı tüm acılar içinse 7 milyon dolar (255 milyon 40 bin lira) toplamda 7,25 milyon dolar ödenmesine karar verildi.