‘Harry Potter’ dizi oluyor: Anlaşmaya yaklaştık

Warner Bros. Discovery, Britanyalı yazar J.K. Rowling’in ‘Harry Potter’ serisinin dizi projesi için yazarla görüşmeleri sürdürdüğünü, anlaşmaya yaklaşıldığını duyurdu.

Bloomberg’in haberine göre dünyanın en çok satan fantastik roman serisi sinemanın ardından diziye uyarlanıyor. J.K. Rowling’in yedi kitaptan oluşan serisinin dizi uyarlaması Discovery+ ve HBO Max’in birleşmesiyle bu yıl içinde açılacak yeni platformda yayınlanacak.

Harry Potter evreninde geçen bir dizinin gelebileceği iki yıldır konuşuluyordu. Ancak olası bir yapımın, transfobik açıklamalarıyla tartışmalı bir isim haline gelen Rowling sebebiyle boykot edilebileceği ihtimali tereddüte yol açıyordu.

Yapımcı Warner Bros. Discovery, projenin gerçekleşmesi halinde Rowling’in dizide sorumlu ya da birincil yaratıcı olarak görev almayacağını, yalnızca yaratıcı ekibe destek vereceğini belirtti.

2001’de ilk filmiyle vizyona gelen Harry Potter, 2011’de sekizinci filmiyle kitap serisinin sonuna gelmişti. Sekiz film gişede 7.7 milyar dolar hasılat elde etti.

Kitap ve film serilerinin ardından tema parkları, uzantı film serisi ‘Fantastic Beasts’, tiyatro prodüksiyonu ‘Harry Potter and the Cursed Child’ ve video oyunu ‘Hogwarts Legacy’ de Harry Potter meraklılarıyla buluştu.