Harry Kane transferi, Premier Lig efsanesini ‘pilot’ yaptı

Premier Lig’in en çok gol atan oyuncusu unvanını elinde tutan Alan Shearer, en yakın takipçisi Harry Kane’in Alman ekibi Bayern Münih’e transferini büyük bir mutlulukla karşıladı. Shearer, kendisinin pilot kıyafeti için ve bir uçağın yanında olduğu photoshop kullanılmış bir fotoğrafı kullanarak Kane’e seslendi: ”Gitme vakti!”

Fotoğraf: Twitter

52 yaşındaki Newcastle efsanesi Shearer, Premier Lig’de tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını 260 golle elinde tutuyor. 30 yaşındaki Kane’se, 213 golle onun peşinde.

Ama Tottenham Hotspur, golcü oyuncusunu Bayern Münih’e 104 milyon avroya sattı. Bu durum, Premier Lig’de en çok gol atan oyuncu olan Shearer’ı çok mutlu etti. Shearer, sosyal medyada kendisini pilot kıyafetleri içinde bir özel jetin yanında gösteren bir fotoğrafı tweet’leyerek “Hadi Harry, gitme zamanı!” notunu düştü.

Come on Harry it’s time to go! 🤪 pic.twitter.com/rm284IXOXR — Alan Shearer (@alanshearer) August 11, 2023

The Sun gazetesi, bunun şimdiye kadar futbol için atılmış en iyi tweet olabileceğini yorumunu geçti.

Shearer daha önce Harry Kane’nin Bayern Münih’e katılmak istemesi durumunda onu kişisel olarak götürebileceğini söylemişti.