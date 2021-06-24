Harrison Ford, Indiana Jones setinde omzundan yaralandı

ABD’li oyuncu Harrison Ford (78), Indiana Jones serisinin beşinci ve son filminin çekimleri sırasında bir dövüş sahnesi için prova yaparken omzundan yaralandı.

Fotoğraf: Arşiv (Temsili)

Disney çekimleri birkaç haftadır Britanya’da süren ve 2022’de vizyona girmesi beklenen filmin setinde yaralanan usta oyuncunun durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak gerekli tedavisinin yapılacağını, çekimlerin devam edeceğini ve gerek görülürse ‘set takviminde ayaralama yapılacağı’nı duyurdu.

Bu, serideki bütün filmlerde Indiana Jones’u canlandıran Ford’un sette yaşadığı ilk kaza değil. Yedi yıl önce Yıldız Savaşları’nın setinde de bacağı kırılmış, helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

Havacılık tutkunu Ford, 2015 yılında pilot koltuğunda oturduğu uçağıyla Los Angeles’taki bir golf sahasına çakılmış, kazadan yaralı olarak kurtulmuştu.

Indiana Jones serisinin ilk filmi ‘Indiana Jones ve Kayıp Hazine Avcıları’ 1981 yapımıydı. Dördüncü film ‘Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı’ ise 2008’de sinemaseverlerle buluşmuştu.

Serinin son filminin yapım süreci uzadı. Çok sayıda senarist dahil oldu ve pandemi de sürecin uzamasına neden oldu. Aybaşında Britanya’nın Northumberland bölgesindeki Bamburgh Şatosu’nda çekimler başladı.