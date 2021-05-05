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Yaramazlara biraz batar!

Harcama limitlerini aşan üç Süper Lig kulübüne ihtar cezası

Türkiye futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Antalyaspor, Başakşehir ve Gaziantep kulüplerine 2019-2020 sezonu takım harcama limitlerini aşmaları gerekçesiyle ihtar cezası verdi.

TFF’nin açıklamasında 31 Aralık 2019 tarihinde kulüplere tebliğ edilen harcama limitlerinin 2019-2020 sezonunun tamamlanmasının ardından 3 Mayıs’ta Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelendiği belirtildi.

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Bu inceleme sonucunda limitleri yüzde 6’dan daha az aştıkları tespit edilen Antalyaspor, Başakşehir ve Gaziantep’e ihtar cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Takım harcama limitleri dahilinde kalan kulüplere cezai işlem uygulanmayacağı açıklandı.

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Son maç ise, son dakikaya kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Efes, hiç umulmayacak bir şekilde Tibor Pleiss’la bir, Singleton’la da üç üçlük bulduğu maçı yine bitiremedi. Bunlar da yetmiyordu kazanmaya. Ta ki Krunoslav Simon 39. dakikada, hücum süresi sona ererken, topu ‘mandalina’ gibi yukarı fırlattı… O top da gitti çemberin içine girdi. Efes, tamamen bu şans basketiyle Dörtlü Final’e yükselmeyi başardı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşıdan altı ay sonra uygulanması düşünülen ‘hatırlatma dozu’nun yerli aşıyla yapılmasının planlandığını söyledi.

Hocam, pardon da siz ne iş yaparsınız?

“Geliyoruz” diyorsunuz, siz gelene kadar ölelim mi, n’apalım? Ne desek sandığı gösteriyorsunuz, sandıktan gayrı demokrasi yok mudur? Eğer Meclis’e, şu rejimin kısıtlarında bile, tanınmış yetkileri kullanmak için en ufak bir gayret göstermiyorsanız, oraya Meclis Lokantası’nda ucuz çorba içmeye mi gidiyorsunuz? Meclis’i bir demokrasi direnişi alanına dönüştürmeyecekseniz, hocam, pardon da siz ne iş yaparsınız?