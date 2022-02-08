Hamilelikte aşı olanlar ile Covid geçirenler: Hangi bebeklerde antikor oluşuyor?

Altı aylık bebeklerle yapılan küçük çaplı bir araştırmada hamilelik sırasında aşı olan annelerin bebekleriyle, Covid-19’u geçiren annelerin bebeklerindeki antikor miktarları kıyaslandı.

Amerikan Tabipler Birliği’nin dergisi JAMA’da yayınlanan araştırmaya göre, aşılı annelerin bebeklerinde, aşısızken hastalığı geçirmiş annelerin bebeklerine göre daha fazla antikor tespit edildi.

Araştırma için annenin antikorlarının plasenta yoluyla fetüse transferinin en yüksek olduğu dönem olan hamileliğin 20 – 32’nci haftası aralığında iki doz mRNA aşılı annelerin bebekleri ve yine altı aylık olan, anneleri aynı zaman aralığında Covid geçirmiş bebekleri de antikor miktarına bakıldı.

Kandaki en yaygın antikor türü olan immünoglobulin G (IgG) aşılı annelerin bebeklerinin yüzde 57’sinde tespit edilirken, aşısız ve hastalığı geçirmiş annelerin bebeklerinin yalnızca yüzde 8’inde bulundu.

Enfeksiyona karşı koruma sağlaması için ne kadar yüksek seviyede antikor gerektiği henüz net olarak bilinmiyor. Ayrıca antikorlar vücudun enfeksiyona karşı tek koruma mekanizması değil.

Ancak araştırmanın yürütüldüğü ABD’deki Massachusetts Hastanesi’nden Dr. Andrea Edlow, bulgularının hamileleri aşı olmaya teşvik edeceğini umduklarını belirtti.