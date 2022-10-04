Hamile kadının ‘bebeğini çalmak’ için rahmini yarmıştı: Cinayetten suçlu bulundu

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 7,5 aylık hamile bir kadının ‘bebeğini çalmaya’ çalışırken ikisini de öldüren kişi ‘cinayetten’ hüküm giydi.

Fotoğraf: news.sky.com

Taylor Rene Parker (29), Ekim 2020’de hamile Reagan Michelle Simmons-Hancock’u (21) 100’ü aşkın kez bıçaklayarak karnını yarmış ve bebeği almıştı. Simmons-Hancock ve bebek hayatını kaybetmişti.

Savcı, ‘bebek sahibi olamayan Parker’ın erkek arkadaşını kaybetmemek için böyle vahşi bir işe kalkıştığını’ söylemişti. Erkek arkadaşına hamile olduğunu söylediğini, aylarca kendisine hamile süsü verdiğini, sahte ultrason görüntüleri gösterdiğini hatta bebeğin cinsiyetini açıklamak amacıyla parti bile düzenlediğini ve bunları sosyal medya hesaplarından paylaştığını ifade etmişti.

Üç hafta boyunca süren duruşmalardaki savunmalardan sonra savcı Lauren Richards jüriye şöyle seslendi: “Parker’ın bir yalancı, algı oluşturmaya çalışan ve tüm bunları planlı yapan biri olduğu kesinleşti. Hem anne hem de bebeği öldürdü.”

Eyalet sınırlarındaki Bowie bölgesindeki mahkemenin altı kadın altı erkekten oluşan jürisi, Parker’ın ‘cinayet suçu’ işlediğine karar verdi.

Parker’ın cezasının kararlaştırılacağı hukuki süreç 12 Ekim’de başlayacak. Savcı, idam cezası istiyor.