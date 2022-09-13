Hamile kadının ‘bebeğini çalmak’ için rahmini yaran kişi hakim karşısına çıktı

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 7,5 aylık hamile bir kadının ‘bebeğini çalmaya’ çalışırken ikisini de öldüren kişi hakim karşısına çıktı.

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Taylor Rene Parker (29), Ekim 2020’de, hamile Regan Michelle Simmons-Hancock’u (21) New Boston kentindeki evinde 100’ü aşkın kez bıçakladı ve rahmini keserek bebeği aldı.

Bebek sahibi olamayan Parker, ağır yaralı Simmons-Hancock’u ölüme terk etti ve bebeği alıp evden çıktı. Simmons-Hancock’un üç yaşındaki kızı o sırada annesinin yanında ağlıyordu.

Kucağında bebekle otomobil kullanırken devriye gezen polis durumu fark etti. Aracı durdurup bebeği en yakındaki hastaneye sevk etti. Bebek kurtarılamadı. Parker tutuklandı. Anne ve bebeği öldürmekten yargılanan Parker suçlamaları reddetti.

Parker, dün hakim karşısına çıktı. Savcı Kelley Crisp, Parker’ın bebek sahibi olmaktan çok erkek arkadaşını kaybetmemek için böyle vahşi bir işe kalkıştığını söyledi. Erkek arkadaşına hamile olduğunu söylediğini, aylarca kendisine hamile süsü verdiğini, sahte ultrason görüntüleri gösterdiğini hatta bebeğin cinsiyetini açıklamak amacıyla parti bile düzenlediğini ve bunları sosyal medya hesaplarından paylaştığını anlattı.

Crisp, jüriye dönerek şunları söyledi: ”‘İşler nasıl bu raddeye geldi, nasıl bu kadar ileri gitti’ derseniz. O, üst seviyede bir oyuncu. Yalanlar ve sahtekarlıkların önü arkası kesilmiyor. Aylar öncesinden başlayan yalan serisi 9 Ekim 2020’de bir kadını ve bebeğini öldürmeye kadar götürüyor onu.”

Tanıklar, rahmi alındığı için çocuk doğuramayan ancak erkek arkadaşının bundan haberi olmayan Parker’ın bir kadına taşıyıcı annelik yapması için 100 bin dolar (1,82 milyar lira) teklif ettiğini söyledi. Tanıklara göre, Parker cinayeti işlemeden bir gün önce erkek arkadaşına, ”Yarın sezaryenle alınacak” dedi.

Parker’ın avukatı Jeff Harreslson da altı kadın altı erkekten oluşan jüriye şöyle seslendi: ”Bu çok komplike bir dava. Bazen hayat siyah ve beyaz değildir arada gri bir ton da vardır. ”

Parker’ın idama veya müebbet hapse mahkum edilebileceği belirtildi.