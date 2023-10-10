Hamas Aşkelon’a roket yağdırdı

Hamas, Gazze Şeridi’nden İsrail’in Aşkelon şehrine çok sayıda roket fırlattı.

Atılan roketler nedeniyle Aşkelon’da sirenler çaldı, bazı noktalarda yangın çıktı.

Roketlerin çoğu İsrail’in ‘Demir Kubbe’ diye bilinen savunma sistemi tarafından havada imha edildi.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Aşkelon sakinlerine şehri terk etmeleri için yerel saatle 17:00’ye kadar süre tanımıştı.

Kassam Sözcüsü ‘Ebu Ubeyde’, Telegram hesabından, şunları demişti: “Düşmanın Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde halkımızı tehcir etme ve onları evlerinden kaçmaya zorlamak yoluyla işlediği suçlarına karşılık, Aşkelon şehri sakinlerine bu akşam saat 17:00’den önce ayrılmaları için bir süre veriyoruz.”

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. İsrail topraklarında yer yer çatışmalar sürüyor. İsrail de misilleme saldırılarını sürdürüyor.

Resmi verilere göre ölen İsrailli sayısı 1000’i aştı, 157’isi ağır toplam 2 bin 616 İsrailli de yaralandı.

Filistin’de ise 830 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 250 kişi de yaralandı.