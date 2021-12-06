Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hamaç Höyük’teki kazılarda Orta Çağ dönemine ait nekropol gün ışığına çıkarıldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Hamaç Höyük’te bu yıl başlanan kazılarda Orta Çağ dönemine ait nekropol bulundu.

Fotoğraflar: AA

Tahtaköprü Barajı kurtarma çalışmaları kapsamında Ağalarobası Mahallesi’nde, Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin’in bilimsel danışmanlığında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.


İslahiye’deki Yesemek, Taşlıgeçit Höyük’ten sonra bu yıl ilk defa Hamaç Höyük’te kazılara başladıklarını anlatan Engin, çalışmanın bölgenin kültürel tarihini anlamak adına önemli olduğunu, kaçak kazılar nedeniyle büyük ölçüde tahrip edildiğini anlattı.

Yedi kişilik teknik ekip ve 30 işçiyle çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Engin şöyle devam etti: “Hamaç Höyük’teki çalışmalarda özellikle basamaklı açmalarla bu çok katmanlı höyük yerleşmesinin kültür tabakalarını anlamaya çalışıyoruz. En üstte Orta Çağ dönemine ait bir yapı var. Bu yapı bir depremle yıkılmış. Höyüğün çalıştığımız alanının bir nekropol, mezarlık alanı olarak kullanıldığını anlıyoruz. Orta Çağ’ın geç evresi, Bizans döneminden. Tabakalar kaldırıldığında ise yine yangınla son bulmuş geç Roma tabakasına ulaştık.”

Orta Çağ ve Roma tabakaları içerisine oturtulmuş, basit toprak ve taş sanduka mezarların içlerinde mezar eşyası ele geçmediğini aktaran Engin, 40’a yakın çocuk ve yetişkin iskeleti buldukları bilgisini paylaştı.

SON HABERLER

Gram altın 800 liraya dayandı

Gram altın, piyasaların açılmasıyla 795 liraya kadar çıktı. Artışta 14’ü zorlayan dolar kurunun da etkisi var. Gram altın, saat 10:45 itibariyle 789-790 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altın senenin başında 450 lira seviyesindeydi. Rekorlarda gramı yalnız bırakmayan çeyrek altın ise 1290’den satılıyor Çeyrek altın da sene başında 750 sınırındaydı. Ons altın 1784 dolar seviyesinde. Piyasa […]