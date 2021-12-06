Hamaç Höyük’teki kazılarda Orta Çağ dönemine ait nekropol gün ışığına çıkarıldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Hamaç Höyük’te bu yıl başlanan kazılarda Orta Çağ dönemine ait nekropol bulundu.

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Tahtaköprü Barajı kurtarma çalışmaları kapsamında Ağalarobası Mahallesi’nde, Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin’in bilimsel danışmanlığında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

İslahiye’deki Yesemek, Taşlıgeçit Höyük’ten sonra bu yıl ilk defa Hamaç Höyük’te kazılara başladıklarını anlatan Engin, çalışmanın bölgenin kültürel tarihini anlamak adına önemli olduğunu, kaçak kazılar nedeniyle büyük ölçüde tahrip edildiğini anlattı.

Yedi kişilik teknik ekip ve 30 işçiyle çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Engin şöyle devam etti: “Hamaç Höyük’teki çalışmalarda özellikle basamaklı açmalarla bu çok katmanlı höyük yerleşmesinin kültür tabakalarını anlamaya çalışıyoruz. En üstte Orta Çağ dönemine ait bir yapı var. Bu yapı bir depremle yıkılmış. Höyüğün çalıştığımız alanının bir nekropol, mezarlık alanı olarak kullanıldığını anlıyoruz. Orta Çağ’ın geç evresi, Bizans döneminden. Tabakalar kaldırıldığında ise yine yangınla son bulmuş geç Roma tabakasına ulaştık.”

Orta Çağ ve Roma tabakaları içerisine oturtulmuş, basit toprak ve taş sanduka mezarların içlerinde mezar eşyası ele geçmediğini aktaran Engin, 40’a yakın çocuk ve yetişkin iskeleti buldukları bilgisini paylaştı.