Haluk Bilginer ve Elisabeth Moss aynı dizide

Haluk Bilginer, ABD’li oyuncu Elisabeth Moss’un hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı ‘The Veil’ (Peçe) adlı dizide rol aldı.

Haluk Bilginer ve Elisabeth Moss

‘Damızlık Kızın Öyküsü’ (The Handmaid’s Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Elisabeth Moss’un başrolünde yer aldığı ‘The Veil’ ABD merkezli dijital platform Hulu’nun FX projelerinden birisi olarak hazırlandı.

‘Peaky Blinders‘ adlı dizinin senaryosuyla Oscar ödülü kazanan Steven Knight’in hikayesini kaleme aldığı dizi, biri ajan diğeri terörist iki kadının arasındaki gerilimi anlatıyor.

İstanbul’dan Paris’e ve Londra’ya giden yolda iki kadının gergin ilişkisinin anlatıldığı dizide, kadınlardan birinin bir sırrı var ve diğerinin görevi binlerce hayat yitip gitmeden önce bunu ortaya çıkarmak.

Dizinin bazı bölümlerinin çekimleri Türkiye’de yapıldı. Projenin aynı zamanda yapımcısı olan Elisabeth Moss’un iki ay boyunca çekimler için Türkiye’de kaldığı öğrenildi.

Dizinin hazırlık süreçlerini çekim yerlerinde geçirmek ve titizlikle hazırlanmak isteyen oyuncu, iki ay Aksaray-İstanbul arası mekik dokudu.