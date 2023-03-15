Haluk Bilginer dün sahneye çıktı: Kardiyolojik açıdan sınıfı geçtim

‘Kundakçı’ oyununun ikince perdesinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer, dün sahneye çıktı. Bilginer, kardiyolojik açıdan sınıfı geçtiğini söyledi.
Sanatçı Haluk Bilginer, pazartesi akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Kundakçı’ isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
Tansiyonunun düştüğü belirtilen 68 yaşındaki Bilginer, yapılan testlerin ardından taburcu edilmişti.
Bilginer, doktorundan da onay alarak dün akşam ‘Kundakçı’ oyunuyla yine Caddebostan Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluştu.
Bilginer için tedbir amacıyla tiyatro salonu önünde bir ambulans bekledi.
Sahne çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilginer, kalbinde sorun olmadığını, kardiyolojik açıdan sınıfı geçtiğini söyledi.