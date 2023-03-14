Halkı ayağa kaldıran tecavüz suçlaması kurmaca çıktı: Kadına 8,5 yıl hapis cezası 

Britanya’da uyuşturularak tecavüz edilip fuhuşa zorlandığını öne süren bir kadın yalan söylediği anlaşılınca 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eleanor Williams. (Facebook)

22 yaşındaki Eleanor Williams, Mayıs 2020’de sosyal medya hesabından yaptığı ve 100 binden fazla paylaşım alan açıklamasında, üç Pakistanlı tarafından dövüldüğünü, istismar edildiğini ve kaçırılıp fuhuşa zorlandığını anlattı.

Williams’ın paylaşımı memleketi Barrow-in-Furness da öfke seline ve yağmalara yol açtı.

Ancak polis, kadının yalan söylediğinden ve kendisini çekiçle yaraladığından şüphelendi.

Williams, Mohamed Ramzan adlı Pakistan asıllı işadamının kendisini 12 yaşında kandırdığını ve Amsterdam’a götürerek fuhuşa zorladığını ileri sürmüştü. Ancak Williams’ın Amsterdam’da olduğu sırada Ramzan’ın banka kartının İngiltere’de kullanıldığı saptandı.

Kadının Blackpool’a götürülüp ölümle tehdit edildiği ve tecavüze uğradığı iddiası da güvenlik kamerası görüntüleriyle çökertildi.

Adaleti yanıltmaktan suçlu bulunan Williams 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme çıkışında konuşan Ramzan, yıllardır hayatının ‘cehenneme döndüğünü’ ve işyerinin iflas ettiğini belirterek tekrar nasıl ayağa kalkacağını bilmediğini söyledi.

Ramzan ve suçlanan diğer Pakistanlılar dava sürecinde intihara kalkıştı.