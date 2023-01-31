Halka arz rekortmeni Oncosem’e ‘tek fiyat’ tedbiri

Borsada 4 Ocak’ta işlem görmeye başlayan Oncosem hisselerinde işlem yasağının ardından bugün de ‘tek fiyat işlem yöntemi’ tedbiri getirildi.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Diğer yandan halka arz olan bazı hisselerinse tavan yaptığı görülüyor. Ancak bu hisselerden bazılarına açığa satış yasağı geldi. Uzmanalar bu hisselere karşı uyarırken Sermaye Piyasası Kurulu da gözünü halka arz şirketlerine dikti.

4 Ocak’ta halka arz edilen Oncosem hisselerine 25 Ocak’ta tedbir getirilmişti.

Bugün de Oncosem’e ‘tek fiyat işlem’ tedbiri geldi. Tedbir 27 Şubat’a kadar sürecek.

Bu yöntemde hisse ‘tek bir fiyatta’ sabitlenerek, alım-satıma kapatılıyor ve bu süreçte gelen alım ve satım emirleri bir havuz içerisinde işlem görmeden toplanır.

Daha sonra bu emirlerden aralarından -en çok sayıda işlemi sağlayacak- ‘tek bir fiyat seviyesinden’ gelenler gerçekleştirilir.