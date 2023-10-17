Halka arz edilen iki şirketin borsadaki işlem tarihi belli oldu

Halka arz edilen MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Borlease Otomotiv AŞ’nin borsada işlem görece tarihler belli oldu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Borlease Otomotiv AŞ’nin halka arzını 5 Ekim tarihli kararıyla onaylamıştı.
Ardından MHR Gayrimenkul 12-13 Ekim ve Borlease Otomotiv 11-12-13 Ekim tarihlerinde halka arz edilerek talep toplanmıştı.
İki şirket şimdi de borsada işlem görmeye başlıyor.
halkaarz.net’in aktardığına göre MHR Gayrimenkul, 18 Ekim’de borsada işlem görmeye başlıyor. ‘MHRGY’ kodlu paylar 4 lira 30 kuruştan işlem görecek.
Borlease Otomotiv de 19 Ekim’de borsada işlem görmeye başlayacak. ‘BORLS’ kodlu paylar 25 lira 30 kuruştan işlem görecek.
Söz konusu iki şirketle beraber halka arz edilen Dofer Yapı Malzemeleri’yse dün itibarıyla borsada işlem görmeye başladı.