Halk TV’de depremzede yurttaşlar için bağış yayını

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yurttaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi bu akşam Halk TV’de ‘Bir Kira Bir Yuva Özel’ programı düzenleyecek.

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Akşam saat 8’de başlayacak özel yayına millet ittifakı liderleri, sanatçılar. gazeteciler dünyanın farklı ülkelerinden belediye başkanları katılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, programla ilgili şunları demişti: “Kira yardımı talep eden ve durumunu belgelendiren depremzedelere 10’ar bin liralık kira desteği vermeyi hedefliyoruz. Kampanyada bağışta bulunanlar bağışlarını doğrudan depremzedenin hesabına yatırıyor. Biz sadece aracılık yapıyoruz. Gelin gücümüzü birleştirelim. Dayanışmamızı büyütelim. Depremzede vatandaşlarımıza kucak açalım.”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaklaşık 14 milyon yurttaşın etkilendiği depremde en az 42 bin 310 yurttaş yaşamını yitirdi.