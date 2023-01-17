Halk otobüsü şoförünü döven zanlı tutuklandı

İzmit’te halk otobüsü şoförü Cengiz Yeler’i dövdüğü anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıkan E.B. tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Kocaeli Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Gültepe Mahallesi’nde sefer yapan 41 J 0461 plakalı halk otobüsünün sürücüsü Cengiz Yeler’i döverek yaralayan E.B. İzmit’te gözaltına aldı.

AA’nın haberine göre Emniyet’teki işlemleri tamamlanan şüpheli, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Şoför o anları anlattı

Otobüs sürücüsü Cengiz Yeler, gazetecilere, zanlıdan şikayetçi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Kooperatifim adına, şoför olarak alttan aldım. Sıkıntı olmasın, yolcudur, insin binsin diye. Gereken şeyi gösterdim ama bizi darbetti. Öncesinde, arabaya vurdu. Ben de durdum ‘Hayırdır’ dedim. Dedi ki, ‘Niye durmadın beni almadın’. Dedim ki, ‘Sen elini kaldırsaydın ben niye almayayım.’ dedim. Bindi arabaya ‘Kart bas.’ dedim. ‘Basmıyorum.’ dedi. ‘Sen bilirsin.’ dedim. O şekilde yukarıya çıktık. Orada indi. Bana ‘İn’ dedi. ‘İnmiyorum yürü git çocuksun.’ dedim. Bırakmadı ki direksiyondan çıkayım.”