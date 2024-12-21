Halil Kağan Öyken: Yeni düzenlemede engelli emeklilik koşulları değişiyor mu?

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31/12/2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olan 4/a (SSK) sigortalılarının çalışma gücü kayıp oranı;

%40 ila %49 arasında olanların 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.100 prim ödeme gün sayısı

%50 ila %59 arasında olanların ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3.700 prim ödeme gün sayısı

Şartlarını taşımaları durumunda yaşlılık aylığına başvuru yapabileceklerdir.

Bu durumda engellilik derecesine göre yaşlılık aylığı bağlanmasında; daha az sigortalılık süresi ve gün sayısı aranan sigortalılar için koşullar güçleştirilmiştir. Örneğin ilk defa 1993 yılında işe giren ve engellilik derecesi, %40 olan bir sigortalının yeni düzenlemeye göre de %40 çalışma gücü kaybı olduğunu varsaydığımızda:

Düzenleme öncesi emeklilik koşulları,; 16 yıl sigortalılık süresi ve 3.760 gün iken

Düzenleme sonrası; 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.100 gün olacaktır.

Engelliliği nedeniyle vergi indirimine başvuran sigortalının engellilik derecesi Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin getirdiği esaslara göre belirlenmektedir. Söz konusu yönetmelikte; Balthazard formülüne göre engellilik derecesi tespit edilmektedir. Bu formül, bireyin engel oranı belirlenirken birden fazla engeli olanlar için kullanılan hesaplama şeklini esas alır. Örneğin 65 yaş ve üzeri bireylerin engellilik oranına Balthazard formülü ile %10 eklenerek engel oranı belirlenmektedir. Yine birden fazla hastalığı veya engeli bulunanların engel oranları Balthazard formülü ile toplanarak kişinin engel oranı hesaplanır. Hali hazırda 2008 Ekim ayı öncesi sigortalı olanların engellilik değerlendirmesinde Balthazard formülü kullanılmaktadır.

Halil Kağan Öyken’in yazısı