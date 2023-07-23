Hale Soygazi, bütün kadın rollerini klişe buluyor: Hepsi birbirinin aynı

Oyuncu Hale Soygazi, sinemada filmlerin hep erkek kahraman üzerinden yazıldığını, kadın rollerinin de klişe olduğunu söyledi: “Hikayeleri yok. Yansımıyor. Hepsi birbirinin aynı.”

Gemlik Belediyesi tarafından Eşref Kolçak anısına bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Gemlik Film Festivali‘nde sanatseverlerle bir araya gelen Soygazi, ‘Sinemada ve dizilerde kadın erkek eşitliği’ sorusu üzerine dizilerin belli formatı ve hikaye kalıbı olduğunu belirtti.

Bütün kadın rollerinin klişe olduğunu söyleyen Soygazi, yönetmenlerin de genelde erkek olduğunu vurguladı.

Kadın yönetmenlerin azlığı nedeniyle filmlerin hep erkek kahramanlar üzerinden gittiğini kadınlara da o kahramanın eşi rolü verildiğini kaydeden Soygazi şöyle devam etti:

“Sinemamızda 90’larda kadın furyası filmleri oldu. Atıf Yılmaz’ın filmleri oldu. Şu an özellikle kadın filmleri yok. Kadın filmleri olmadığı gibi, kadının çok çeşitli anlatıldığını da düşünmüyorum. Yine klasik rollerde maalesef. Kadın sinemacılar ve senaristler arttı ve bu bizim sinemamız için gelişim. Kadınlar klişe halinde sunulduğunda bu zenginlik kazandırmıyor sinemamıza. Yeni sinemacılar belki böyle şeyler yapabilir. Kadın haklarından söz ediyoruz, mücadele ediyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki… Eşitsizlik, ayrımla mücadele derken şimdi galiba kadınların insan hakları mücadelesi olacak.”