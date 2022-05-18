Hakkı Yalçın: İkincilik liderliğin küsuratıdır!

Her hikayenin bir başı vardır bir sonu. Hikayenin sonunda Fenerbahçe ikinci olsa da mutludur, huzurludur.

Tribünlerde bütünlük sağlanmış, alışılmış görüntülere ulaşılmıştır.

Bunda İsmail Kartal’ın katkısı kadar, Arda Güler adlı delikanlının tribünlere yaydığı enerji de çok önemlidir.

Ligi ikinci bitirmekle bütün borçlar silinmiş farz edilir ama ligin ilk yarısında ve ligin ikinci yarısının başında kaybedilen gereksiz puanların sezon sonunda aslında kaç puan ettiğini de hesaplamak gerekir.

Bu da hikayenin başıdır.

Çünkü ikincilik liderliğin küsuratıdır!

Hakkı Yalçın’ın yazısı