Hakkı Özdal: Erdoğan’a sahip olduğundan fazla güç vehmetmek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun pazartesi akşamı yayımladığı video ile başlayan ‘başörtüsü’ gündemi, çarşamba günü Erdoğan’ın grup toplantısında yaptığı anayasa değişikliği çıkışıyla sürdü. Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan’ın elinden bir koz aldığı” yorumları ile “Erdoğan’a en çok istediği gündemin hediye edildiği” yönündeki itirazlar ortaya çıkan tartışmanın iki ana eksenini oluşturuyor.

Dikkat edilirse, her iki eksen de esasen Erdoğan’ın siyaset yapma alanına ilişkin bir teze yaslanarak öne sürülüyor: Erdoğan ya bir ‘koz’ kaybediyor ya da tercih ettiği ‘minderi’ kazanıyor… Ama her iki durumda da düğüm Erdoğan’a bağlanıyor. Türkiye’yi 20 yıldır yöneten ve bugün ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlar yumağında bir seçim tüneline girmekte bulunan Erdoğan’a… Ve son noktada, tarafların birbirine yönelttiği eleştiri neredeyse tümü için geçerli oluyor: Erdoğan’a sahip olduğundan fazla güç vehmetmek. Zira bir politik hamle salt Erdoğan’ın siyaset alanını daraltmak ya da genişletmek üzerinden ele alındığında, tüm potansiyel güçlerin Erdoğan’dan ‘Geri alınacak’ ya da ‘Onda kalmasına neden olunacak’ bir dengeye sahip olduğu varsayımından hareket edilmiş oluyor.

Hakkı Özdal’ın yazısı