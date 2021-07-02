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Yaramazlara biraz batar!

Hakkari’de yeni böğü türü keşfedildi

Hakkari Üniversitesi tarafından biyoçeşitliliği ortaya çıkarmak için hazırlanan proje kapsamında Zap Suyu boyunca konumlanan yeni böğü türü keşfedildi. Böğü türüne, Hakkari’ye atıfta bulunularak ‘Galeodes hakkariensis’ ismi verildi.

Fotoğraf: DHA

Hakkari Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün (BAP) destekleğiyle Hakkari Böğü (Solifugae, Arachnida) Faunasının Araştırılması ve Biyoçeşitliliğe Katkısı projesi hazırlandı. Projede kentin çeşitli bölgelerinde biyoçeşitlilik araştırmaları yapıldı. Üniversitesnin Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Dr. öğretim üyesi Melek Erdek’in yaptığı araştırmada yeni böğü türü keşfedildi.


Kentin İran-Turan ve Saharoarabian elementlerini içeren, biyoçeşitlilik bakımından keşfedilmeyi bekleyen bakir bölge olduğuna dikkat çeken Erdek, böğülerin örümcek olmadığının altını çizerek şöyle devam etti: “Örümceklerin aksine zehirsiz araknid grubu ve herhangi bir et parçası üzerinden beslenmeyen avcı ve predator canlılar. Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (HAKBİYOM) en önemli amacı, kentin biyolojik çeşitliliğini ortaya koyarak bilim dünyasına bu çeşitliliği tanıtmak, söz konusu keşfedilen yeni türlerin tip materyalleri bu merkez bünyesindeki zooloji müzesinde (HAKBİYOM-Zooloji Müzesi) muhafaza edilmektedir.”

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