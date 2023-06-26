Irak’ta deprem: Hakkari’de de hissedildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’un Kuruçeşme açıklarındaki Galatasaray Adası’yla ilgili imar planı değişikliği yaptı. Bakanlık, hazırlanan yeni planlarla adanın Anadolu yakasına bakan kısmında denize yeni bir parsel açtı, taşınmaz niteliğini de tapu kaydına ‘taş volisi’ olarak işledi.