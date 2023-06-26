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Yaramazlara biraz batar!

Irak’ta deprem: Hakkari’de de hissedildi

Irak’ın Duhok kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hakkari’de de hissedildi.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın duyurduğuna göre, Hakkari sınırına 14 kilometre uzaklıktaki Duhok (Irak) merkezli deprem 12,12 kilometre derinlikte gerçekleşti.


Deprem

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