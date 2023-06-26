Irak’ta deprem: Hakkari’de de hissedildi

Irak’ın Duhok kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hakkari’de de hissedildi.
AFAD’ın duyurduğuna göre, Hakkari sınırına 14 kilometre uzaklıktaki Duhok (Irak) merkezli deprem 12,12 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Yaramazlara biraz batar!
Irak’ın Duhok kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hakkari’de de hissedildi.
AFAD’ın duyurduğuna göre, Hakkari sınırına 14 kilometre uzaklıktaki Duhok (Irak) merkezli deprem 12,12 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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