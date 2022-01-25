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Yaramazlara biraz batar!

Hakkari-Van karayolundaki beş noktaya çığ düştü

Hakkari’de beş ayrı noktaya çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Van karayolu, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla açıldı.

Fotoğraflar: AA


Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kentte, Hakkari-Van kara yolunun Gündoğdu Mağarası mevkisinde birbirine yakın beş noktaya çığ düştü.


Bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri kar kütlelerini temizleyerek yolu açınca araçlarında bekleyenler gidecekleri yöne hareket etti.

Sürücülerden Murat Aslan, çığ düşmesi sonucu yolda kaldıklarını belirterek yolu açan ekiplere teşekkür etti.

Çalışmalar sırasında tepeden küçük bir çığın düşmesi ve iş makinesinin manevra yaparak bölgeden uzaklaştı.

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