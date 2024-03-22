Hakemlere saldırıya puan silme ve alt lige düşürme cezası iptal edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, hakemlere saldırıya puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti.

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Geçen aralıkta 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü’nün başkanı Faruk Koca, koşar adımlarla sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Koca ve Meler’e vuran yöneticiler futboldan men edilmişti. Ankaragücü’ne ise beş maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası verilmişti.

TFF Yönetim Kurulu 12 Ocak’ta Futbol Disiplin Talimatı’nın 44’üncü maddesine yeni yaptırımlar koymuştu.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Ankaragücü, İstanbulspor, Pendikspor, Karagümrük, Sivasspor ve Adana Demirspor itiraz etmişti.

TFF’nin açıklamasına göre itirazları görüşen Tahkim Kurul, oybirliğiyle ilgili bendin iptaline karar verdi.

44’üncü maddenin 3’üncü bendi şöyleydi:

“Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir.

Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür.”