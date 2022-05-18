Hakem Arda Kardeşler’e 15 gün hak mahrumiyeti

Süper Lig hakemi Arda Kardeşler’e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

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TFF, 6 Mayıs’ta Süper Lig’in 36’ncı haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Bitcoin logolu madeni parayla kura atışı yaptığı için Kardeşler hakkında soruşturma başlatmıştı. Hakem daha sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.

TFF’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Süper Lig Hakemi ARDA KARDEŞLER’in, Merkez Hakem Kurulu’nun 09.05.2022 tarihli kararı ve Hukuk Müşavirliği’nin 13.05.2022 tarihli sevkine konu eylemi nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın 40/1. maddesi ve Futbol Disiplin Talimatının 25/2. maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”