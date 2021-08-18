Hakan Güneş: Ankara umduğu seviyede askeri bir varlıkla ülkede kalamayacak

Türkiye Afganistan’ı işgal eden askeri güç içinde olup Taliban’la hiç çatışmamış tek ülkedir. Bunu elbette Pakistan ile olan yakınlığına borçludur. Ancak Pakistan yeni dönemde Ankara’nın Kabil’e birlikte hami olma teklifini de geri çevirmiş görünüyor. Önümüzdeki bir haftada sürpriz bir gelişme olmazsa Ankara umduğu seviyede askeri bir varlıkla ülkede kalamayacak. Ancak her durumda yeni yönetimle son derece yüksek seviyede ve sıcak ilişkiler kurulacağı iki tarafça da ilan edilmiş durumda.
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