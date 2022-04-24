Hafızayı onarmak mümkün mü?

Esra Carus, eski işlerinden kalan kağıt ve porselen parçalarını kullanarak ürettiği eserlerinde, “Hafıza onarılabilir mi?” sorusuna yanıt arıyor.

Esra Carus’u işleri toplumdaki parçalanmışlığın sanata yansıması

Esra Carus, Maçka Sanat Galerisi’nde 26 Nisan’da başlayacak ‘Hafızayı Onarmak‘ sergisinde işlerini üretirken, Fransız psikanalist Jaques Lacan’ın “20’inci yüzyılda insan ruhu tamiri imkansız bir biçimde parçalandı” cümlesinden yola çıkmış. Tüm topluma yayılan parçalanmışlığın sanattaki izdüşümünü aramış.

Eski işlerinin artıklarını kullanarak sorduğu soru açık: “Bu parçaların ait olduğu işlerin başlangıçtaki hakikatine ulaşabilir miyiz?” Yine de, bu zor sorunun yanıtını eserlerde bulamayabilir, tam tersine sergi salonundan zihninizde yeni sorularla çıkabilirsiniz.

Hafızayı Onarmak, Maçka Sanat Galerisi, 26 Nisan – 4 Haziran 2022