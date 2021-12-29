Haczedilen deve yediemin ahırında

Aydın’ın Efeler ilçesinde icradan dolayı el konulan deve, yediemine bağlı ahıra götürüldü.

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AA’nın haberine göre bir borçtan dolayı Umurlu Mahallesi’ne giden icra görevlileri ve alacaklı kurumun avukatları, Müfit Kurar’ın ikametinde bulunan deveyi haczetti.

Deve, sağlık ve beslenme koşulları göz önüne alınarak yediemine bağlı ahıra alındı. Müfit Kurar, devenin oğluna ait olduğunu fakat görevliler geldiği sırada hayvanın evin bahçesinde bulunduğu için haczedildiğini savundu ve yediemindeyken bakımıyla kendilerinin ilgilendiğini ifade etti.

Oğlu Anıl Kurar da başka bir adreste oturduğunu, babasının evi müsait olduğu için deveye orada baktıklarını belirterek,

“Devemi yediemine götürdüler. Mal benim ama kanıtlayamıyoruz. Kulak küpesi ve plakası bulunmuyor. Yetkililerden yardımcı olmalarını bekliyoruz” dedi.

Devenin 2 Şubat’ta 200 bin lira muhammen bedelle açık artırma usulü satışa çıkarılacağı belirtildi.