Hacettepe Üniversitesi, LGBTİ+ öğrenci topluluğunu kapattı

Hacettepe Üniversitesi, LGBTİ+ öğrenci topluluğu Hacettepe Üniversitesi Kuir Araştırmaları Topluluğu’nu kapattı.

Fotoğraf: Facebook

2013’ten bu yana üniversitede resmi olarak faaliyet gösteren topluluk, Twitter’dan dün gece rektörlük tarafından ‘son bir yılda inaktif oldukları’ gerekçesiyle kapatıldıklarını bildirdi.

Açıklamada şunlar yazıldı:

“Bizim aksimize uzun yıllardır inaktif bir şekilde resmi olarak devamlılığını sürdüren topluluklar görmezden gelinirken; tüm özveri ve emeklerimiz yok sayılarak Hacettepe Öğrenci Etkinlik Komisyonu içinde bulunan fobik ve faşist üniversite bileşenlerince topluluğumuz usulsüzce kapatılmış ve kayyım rektör Mehmet Cahit Güran tarafından onaylanmıştır. Bu nefret ve hukuksuzluğa karşı, Öğrenci Etkinlik Komisyonunda temsil edilen öğrenci topluluklarından arkadaşlarımız bizimle dayanışmış, bu hukuksuzluğa karşı mücadelenin ilk adımlarını atmış, yönetimin oybirliğiyle karar geçirme oyununa karşı tarihin doğru yerinde konumlanmışlardır.”