Habertürk TV’nin kar yağışı haberinde sunucuyla muhabir arasında ‘sıcak’ diyalog

Habertürk TV’nin İstanbul’da kar yağışıyla ilgili yayını sırasında kanalın meteoroloji mühendisiyle haber sunucusu arasında ilginç bir diyalog geçti.

Gün Ortası haber bültenine canlı bağlanan Habertürk TV meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul’daki kar yağışında son durumu ve önümüzdeki günlerdeki tahminleri aktardı.

Bağlantı sona ermek üzereyken Öztel’in kar yağışının güzelliğini vurgulaması üzerine sunucu Hülya Hökenek “Sen de çok güzel görünüyorsun bu görüntüde” dedi. Öztel buna karşılık “Sen daha güzel görünüyorsun, beyaz beyaz kar gibi” yanıtını verdi.

Hökenek çalışma arkadaşının bu iltifatı karşısında teşekkür edip gülümsedi.