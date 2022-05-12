Gwyneth Paltrow taşla süslü alpaka yününden lüks bebek bezini satışa çıkardı: Gerçek sonra anlaşıldı

Oyuncu Gwyneth Paltrow’un lüks ürünler sunan ‘iyi yaşam’ markası Goop’un değerli taşlarla süslü bebek tanesi 10 dolarlık (150 lira) bebek bezi satışa çıkardığını duyurması önce tepkilere neden oldu. Gerçek sonradan anlaşıldı.

Fotoğraf: Instagram

Markanın Instagram hesabından duyurusu yapılan ‘The Diapér’ (İngilizce bebek bezi anlamına gelen kelime, aksanlı e harfiyle yazılarak ‘lüks Fransız dokunuşu’ yapılmış) şöyle tanıtıldı: “Yeni kullan-at bebek bezlerimiz alpaka yünüyle dokundu ve bağlama yerlerine kehribar taşları kondu. Yasemin ve bergamot kokulu. 12 tanesi 120 dolar.”

Sözde yeni ürün ne kadar saçma olduğuna dair tepkiler almaya başlamıştı ki Paltrow’dan bunun bir farkındalık yaratma kampanyası olduğuna dair açıklama geldi.

Yine Instagram sayfasından aynı gün içinde paylaşılan videoda oyuncu “Goop lüks bebek bezi çıkardı ve buna herkes sinirlendi. Güzel” diyor.

Ardından ürünün sahte olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bizi sinirlendirmek için tasarlandı. Eğer bebek bezine lüks ürün muamelesi yapmak sizi sinirlendiriyorsa lüks ürün gibi vergilendirmesi de sinirlendirmeli. The Diapér gerçek bir soruna ışık turmak için yapılmış çakma bir ürün.”

Markanın internet sitesinde de şu açıklama yer aldı: “Zorunlu bir ihtiyaç olmasına rağmen bebek bezleri 33 eyalette lüks ürün gibi vergilendiriliyor. Eyaletine bağlı olarak yüzde 1,5-7 arası vergi alınıyor. Sahte ürünümüze 120 dolarlık fiyat biçtik çünkü bu vergilerin ailelere yıllık maliyeti bu kadar”.