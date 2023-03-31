Gwyneth Paltrow ‘kayak davası’nı kazandı: 1 dolar tazminat ödenecek

Amerikalı yıldız oyuncu Gwyneth Paltrow, yedi yıl önce karıştığı ‘kayak kazası’ davasında suçsuz bulunurken 1 dolarlık karşı davayı da kazandı.
Paltrow’un, 2016’da ABD’nin Utah eyaletinde kayak pistinde 76 yaşındaki Terry Sanderson’a çarpıp kaçmakla suçlandığı davada karar çıktı.
Emekli göz doktoru Sanderson, kaza sonucunda ‘kendisinde kalıcı beyin hasarı kaldığını’ öne sürerek, oyuncuya 300 bin dolarlık dava açmıştı.
Paltrow da 1 dolarlık karşı dava açmıştı.
Jüri, kazadan Sanderson’ın sorumlu olduğuna karar vererek Paltrow hakkındaki suçlamaları düşürdü.
Davayı kaybeden Sanderson, 1 dolar tazminat ödemesinin yanı sıra suçsuz bulunan Paltrow’un da mahkeme giderlerini ödemek zorunda kaldı.
Sanderson, jürinin kararından dolayı ‘üzüntü’ duyduğunu söyledi.
Paltrow’un Sanderson’ın kulağına eğilip “İyi olmanızı diliyorum” demesi kameralara yansıdı.