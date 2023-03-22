Gwyneth Paltrow’un ‘kayak davası’ başladı

ABD’li yıldız oyuncu ve iş kadını Gwyneth Paltrow, kayak pistinde 76 yaşında bir adama çarpıp kaçmakla suçlandığı davada hakim karşısına çıktı.

Gwyneth Paltrow Fotoğraf: Court TV

Gwyneth Paltrow’un, 2016’da ABD’nin Utah eyaletinde kayak yaparken karıştığı bir kaza nedeniyle yargılandığı dava dün başladı.

76 yaşındaki Terry Sanderson, Paltrow’u Şubat 2016’da Utah’da Deer Valley Resort’ta kayak yaparken kendisine çarparak ciddi şekilde yaralanmasına neden olmakla suçluyor.

CNN’in haberine göre Sanderson, 2019’da mahkemeye sunduğu ifadelerde Paltrow’un kayak yaparken ‘kontrolden çıktığını, kendisini sert bir şekilde yere düşürdüğünü, bayılma ve beyin hasarına neden olduğunu, dört kaburgasının kırıldığını, ciddi şekilde yaralandığını’ belirtmişti.

Paltrow ve kayak hocasının olaydan sonra yardım etmeden kayakla uzaklaştığı da Sanderson’ın iddiaları arasındaydı.

Paltrow’dan karşı dava

Bu iddialardan sonra Gwyneth Paltrow da emekli bir optometrist olan Sanderson’a karşı dava açtı. Ünlü yıldızın ifadesine göre olay şöyle oldu: Paltrow Utah’ta ailesiyle birlikte kayak yaparken Terry Sanderson ona çarptı. Paltrow Senderson’a kızdı ve bunu ifade etti. Davacı özür diledi ve olay bu şekilde bitti.

3.1 milyon dolar istemişti

Terry Sanderson, başlangıçta Paltrow’a 3.1 milyon dolarlık dava açmıştı, ancak daha sonra şikayetini değiştirdi ve mahkeme belgelerine göre şimdi 300.000 dolar tazminat istiyor.

Paltrow ise 1 dolar tazminat ve avukatlık ücretini talep ediyor.

Duruşmanın yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.