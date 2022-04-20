Gwyneth Paltrow ‘çılbırdı’

Gwyneth Paltrow kahvaltıda ‘Türk çılbırı’ hazırlayıp paylaştı.
Sağlıklı yaşam üzerine kurduğu markası Goop’la, iyi beslenme ve iyi yaşama dair konuları gündeme getiren oyuncu, kahvaltı için hazırladığı yemeği ‘Türk çılbırı’ yaptım notuyla paylaştı.
Tarifini Mehreen Karim isimli yemek paylaşımlarıyla tanınan kullanıcıdan aldığını belirten Paltrow, çılbıra paleo dokunuşu yapmayı da ihmal etmedi. Örneğin bildiğimiz yoğurt yerine hindistan cevizi yoğurdu kullandı.
Paleo diyeti paleolitik çağda yenildiği düşünülen yiyecekleri içeren bir beslenme şekli. İşlenmiş her türlü gıdadan uzak durulan diyette et, meyve, sebze, kuruyemiş gibi ürünler tüketiliyor.