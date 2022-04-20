Gwyneth Paltrow ‘çılbırdı’

Turgut Özal’ın ‘dört eğilim’inin temel hedefi politika yapılıyormuş gibi davranılan ve sınırları önceden çizilmiş bir kum havuzu siyasetiydi. Bugün o kum havuzunda siyaset illüzyonu üretenlerin Özal’a hürmeti şaşırtıcı değil. Özal, 24 Ocak/12 Eylül süreci ve ‘dört eğilim’ doktrini olmasaydı, bugün hiçbiri var olmayacaktı.