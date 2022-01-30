Güvenlik görevlilerinden kaçarken sulama kanalına düşen kişi boğuldu

Şanlıurfa’da hastanedeki güvenlik görevlilerinden kaçarken sulama kanalına düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
AA’nın haberine göre Harran Üniversitesi Hastanesi’nin koridorunda F.Y. (23), şüpheli hareketleriyle güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti.
Görevlilerden kaçmaya başlayan F.Y. hastaneden çıktı. Ekiplerin takip ettiği F.Y.,hastanenin 20 metre ilerisinden geçen sulama kanalına düşerek gözden kayboldu.
Durumun bildirildiği su altı polisleri, kanalda yaptıkları aramada F.Y’nin cansız bedenini buldu ve otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.