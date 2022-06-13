Güven Gürkan Öztan: Erdoğan’ın adaylık açıklamasının birçok boyutu var

Bahçeli her fırsatta ‘‘Adayımız Erdoğan’dır’’ deyip duruyordu ancak AKP’den ses seda çıkmıyordu. Erdoğan’ın İzmir’de Cumhur İttifakı’nın CB adayının kendisi olduğunu söylemesiyle bu sessizlik bozuldu. “Malumun ilamı” deyip geçebilirsiniz, fakat bu adaylık açıklamasının hem iktidarı hem muhalefeti ilgilendiren birçok boyutu var.

Erdoğan’ın uzun iktidar serüveninde ilk kez son bir yılda kendisi dışında aday isimleri telaffuz ediliyordu. Hem uluslararası basında hem de AKP içinde çeşitli senaryolar dillendirilmekteydi. Bir aralar fiili bir CB yardımcısı gibi çalışan Hulusi Akar’ın ismi geçmiş, kulislerde ‘‘Erdoğan kazanamayacağını düşünürse yerine başka birini aday yaptırır’’ bile denmişti.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı