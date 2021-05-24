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Yaramazlara biraz batar!

Güven Gürkan Öztan: Erdoğan ve Bahçeli sessiz kaldıkça çatırdama sesleri daha net duyuluyor

İktidar bloğunda ortalık toz duman. İşler iyi gitmeyince Saray’ın etrafındaki güç odakları birbirlerinden rahatsızlıklarını alenen ifade etmeye başladı. Peker’in açıklamalarıyla ayyuka çıkan kirli ilişkiler, iktidar içindeki çatlakları büyütüyor. Erdoğan ve Bahçeli sessiz kaldıkça çatırdama sesleri daha net duyuluyor. MHP’liler, tarikatlar, Perinçekçiler, Pelikancılar… şu anda olası bir çöküş senaryosunu hesaba katarak pozisyon alıyorlar. Kökten AKP’liler “sonradan gelenlerden”, sonradan gelenler ise birbirinden haz etmiyor.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı

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Çınar Yayınları tarafından yayımlanan Tutkal Hanım’ın Kırık Kalpleri isimli kitap nerdeyse bu durum için bir nevi ilaç niteliğinde denebilir.

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