Güven Gürkan Öztan: Erdoğan ve Bahçeli sessiz kaldıkça çatırdama sesleri daha net duyuluyor

İktidar bloğunda ortalık toz duman. İşler iyi gitmeyince Saray’ın etrafındaki güç odakları birbirlerinden rahatsızlıklarını alenen ifade etmeye başladı. Peker’in açıklamalarıyla ayyuka çıkan kirli ilişkiler, iktidar içindeki çatlakları büyütüyor. Erdoğan ve Bahçeli sessiz kaldıkça çatırdama sesleri daha net duyuluyor. MHP’liler, tarikatlar, Perinçekçiler, Pelikancılar… şu anda olası bir çöküş senaryosunu hesaba katarak pozisyon alıyorlar. Kökten AKP’liler “sonradan gelenlerden”, sonradan gelenler ise birbirinden haz etmiyor.
SON HABERLER
Bir nefeste mutluluk
Google’ın yapay öğrenme alanında çalışan kıdemli mühendislerinden Mustafa İspir, meditasyonun bilim ve eğitim dünyasındaki, Silikon Vadisi’ndeki ve kendi hayatındaki yerini anlattı.
Çocuk Kitaplığı / Tutkal Hanım’ın Kırık Kalpleri: Kalp kırıklığına sıcak çareler
Kalp kırıklığı, çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin hepimizin zaman zaman yaşadığı ve baş etmekte zorlandığı duygulardan biri. Kalp kırıklığı hissini, yaşanmışlıkların fazlalığı nedeniyle yetişkinler olarak daha yoğun ve sık olarak yaşasak da, bu duygu çocuklar için de sıklıkla karşılaşılan ve bana kalırsa onlar açısından çözmesi daha zor bir durum.
Çınar Yayınları tarafından yayımlanan Tutkal Hanım’ın Kırık Kalpleri isimli kitap nerdeyse bu durum için bir nevi ilaç niteliğinde denebilir.
Uzanırken yapabileceğiniz 100 şey
Uzanırken sadece kitap okuyabileceğinizi, uyuyabileceğinizi veya televizyon izleyeceğinizi düşünenlerden misiniz?
Nina Fröhlich, hamilelik dönemini yatarak geçirmek zorunda kalan arkadaşı ile konuşması sonrasında hazırladığı keyifli kitapta, okuyucu için ‘Yatma tipi testi’ de yer alıyor. Testi yapıp, hangi tip ‘yatıcı’ olduğunuzu öğreniyor ve o başlık altındaki aktivitelere bakarak, ilham alabiliyorsunuz. Sokak kısıtlamasının olduğu günlerde ilham verici olabilir!
Bakan Yanık’tan ‘tolere edilebilir’ açıklama: Algı operasyonu olduğu apaçık ortada
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına şiddette geçen yılın şubat-mart aylarındaki artışı ‘tolere edilebilir‘ bulduğuna ilişkin sözlerinin haberleştirilmesini ‘algı operasyonu’ olarak niteledi: “Cımbızlanarak gündem yapılıyor olması bunun bir algı operasyonu olduğunu apaçık ortaya koymaktadır.”
Sağlık Notları: Salgının sonu göründü mü; sürüntü testinden kurtuluyor muyuz?
Pandemi Anlaşması’ bizi gelecek tehditlerden korumanın anahtarı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dediği gibi salgının sonu görünüyor mu? Hollandalı firma bizi sürüntü testlerinden kurtaracak mı? Plazma bağışı Covid-19’a karşı etkili mi?