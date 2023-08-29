Gürsel Köksal: Almanya’da kamuoyu yoklamaları ülke yönetiminin sağcıların eline geçebileceğini gösteriyor

Almanya’da tüm kamuoyu yoklamaları yakın bir gelecekte ülke yönetiminin tamamıyla sağcıların eline geçebileceğini gösteriyor.

Burada söz konusu olan sağcılar, öncelikle daha önceki yıllardaki konumlarını daha da sağa çeken merkez sağ Hıristiyan Birlik partileri CDU ve CSU… Bunlar yine “merkez sağ” kategorisinde değerlendiriliyorlar ama artık merkezin kendisini daha da sağa çekmiş olarak. Anketlere bakılırsa bunu yaparken arkalarındaki seçmen ve kamuoyu desteği de artıyor.

Diğer büyük sağcı parti de kuruluşundan bu yana henüz 10 yıl geçmiş olmasına rağmen tüm seçim anketlerinde ikinci parti olarak görülen ve her geçen gün daha da güçlenen AfD (Almanya için Alternatif).

Gürsel Köksal’ın yazısı