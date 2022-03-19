Gürsel Köksal: Almanya çözüm arayışında Türkiye’nin bile gerisinde kalmış

Almanya, maddi ve manevi maliyeti çok büyük çabalarına rağmen bu önemli krize çözüm arayışlarında sadece Polonya’nın değil, Türkiye’nin bile gerisinde kalmış durumda. Artık Alman hükümeti de, kamuoyu da Türkiye’nin de garantör ülkeler arasında yer alabileceği bir ateşkes ve barış sürecini bekliyor.

Bu arada Scholz’un sosyal demokrat ve yeşil ağırlıklı yeni hükümetin başı olarak Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret, ikili ilişkilerin geleceği açısından merkez sağ ağırlıklı hükümetin politikalarını aynen süreceğini de gösterdi. Kimi kesimlerin özellikle yeşiller partisi içindeki Türkiye’deki AKP iktidarına yönelik tutumun iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyebileceği, Almanya’nın Türkiye’deki demokrasi güçlerinden yana ağırlık koyabileceği yolundaki beklentilerinin reel politikaya ne kadar yabancı olduğu da böylece görüldü.

Gürsel Köksal’ın yazısı