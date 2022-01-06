Güreşlere hazırladığı deve ısırdı: Hastaneye kaldırıldı

Aydın’da devenin ısırması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
AA’nın aktardığı bilgiye göre Çine ilçesindeki Yolboyu Mahallesi’nde oturan Gürbüz Pala, güreşlere hazırlamak için gezintiye çıkardığı devesinin ‘saldırısına’ uğradı.
Kolundan ısırılan Gürbüz Pala’nın vücudunda da kırıklar oluştu.
Pala, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Pala daha sonra Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.