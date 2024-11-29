Gürcistan başbakanı AB'yi askıya aldı: Halk sokaklarda

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze’nin, ülkenin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerini 2028’e kadar askıya almasının ardından başlayan protestolar ikinci gününde.

Fotoğraflar: AA

Başkent Tiflis’te parlamento binasının önünde toplanan binlerce kişi, Kobakhidze’nin kararını bu gece de protesto etti.

Gece saatlerinde toplanan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı, parlamento binasının olduğu Şota Rustaveli Caddesi’ni trafiğe kapattı.

Bazıları parlamento binasının güvenlik kameralarının kablolarını ateşe verdi, binanın girişine kurulan demir bariyerlere taş ve farklı cisimler attı. Güvenlik güçleriyse binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Dünkü gösterilerde de parlamento binasının bir tarafını kuşatmaya çalıştıkları için göstericilerle polis arasında arbede çıkmış, güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, gösterilerde 32 polisin yaralandığını ve 43 göstericinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Gösterilere neden olan karar

Başbakan Kobakhidze, dün (28 Kasım), bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan’ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla Gürcistan’a şantaj yaptığını söylemişti. Kobakhidze AB müzakerelerinin 2028’e kadar askıya alındığını duyururken “Biz, uzun bir tarihe sahip, gururlu ve kendine saygısı olan bir milletiz. Avrupa Birliği’ne entegrasyonu, AB’nin bize vermesi gereken bir merhamet olarak görmemiz kesinlikle kabul edilemez” demişti.

Mart 2022’de AB üyeliği için başvuran Gürcistan’a aday ülke statüsü, Aralık 2023’te verilmişti ancak ülkede tartışmalara neden olan ‘yabancı etkinin şeffaflığı’ yasasının yürürlüğe konulmasının ardından AB’ye katılım süreci temmuzda durdurulmuştu.

Gürcistan’da olaylı parlamento seçimleri

26 Ekim’deki seçimlerde Gürcü Hayali Partisi yüzde 54 oyla 2012, 2016 ve 2020’deki parlamento seçimlerinin ardından bir kez daha lider parti olmuştu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) bir gözlemci heyet, seçimlerde süreçle ilgili sorunlar olduğunu belirtmişti.

Heyet üyeleri, seçim günü çeşitli gözdağı verme vakaları ve usule ilişkin tutarsızlıklara rastladıklarını söylemiş ve ‘Gözlemlerimiz sırasında, özellikle kırsal bölgelerde, seçim öncesinde ve sırasında oy satın alma ve mükerrer oy kullanma vakaları tespit ettik’ denilmişti.

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili de, seçime ‘Rus operasyonu’yla müdahale edildiğini iddia etmiş ve seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirtmişti.

Diğer taraftan seçimin galibi Başbakan Kobakhidze seçimleri tanımayanların ‘ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında’ olduğunu söylemişti.

Seçimlerden sonra Gürcistan’da muhalifler seçimi tanımadıklarını söyledikleri ve yeniden seçim talep ettikleri çeşitli eylemler düzenledi. Devlet başkanı Zurabişvili ve muhalefet partileri liderleri de yeniden seçim çağrısını tekrar tekrar yineledi.