Gürcistan devlet başkanı yeniden seçim çağrısı yaptı

Gürcistan’da 26 Ekim’deki seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen Devlet Başkanı Zurabişvili, hükümete seçimlerin yenilenmesi çağrısı yaptı.

Salome Zurabişvili. Fotoğraf: AA

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, iktidardaki ‘Gürcü Hayali’ partisinin galip geldiği parlamento seçim sonuçlarını tanımadığını yineledi.

Zurabişvili, seçim barajını geçen muhalefetle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin (Macaristan dışında) söz konusu seçimleri tanımadıklarını aktararak, ülkede ‘derin bir kriz’ yaşandığını, seçimlerin yeniden yapılmasının bir çözüm olacağını savundu.

Seçimlerin resmi olarak tanınmaması için yarın Anayasa Mahkemesi’ne dava dilekçesini de sunacağını belirten Zurabişvili, muhalefetin sokaktaki protestosunun da devam etmesi gerektiğini söyledi.

Tiflis’te seçim sonuçlarına karşı gösteriler devam ediyor

Gürcistan’da seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve Tiflis’te çadır kuran muhalifler gösterilerini sürdürüyor.

İlia Çavçavadze Caddesi’ni dün geceden beri trafiğe kapatarak kamp kuran göstericiler, Zurabişvili’nin basın toplantısını, gösteri alanına kurulan hoparlörlerden dinledi.

Burada göstericilere hitaben konuşma yapan muhalefet liderleri, eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

‘Değişim İçin Koalisyon’ liderlerinden Nika Gvaramia, benzer şekilde kentin farklı noktalarını da “kapatmaya” karar verdiklerini aktardı.

Gürcistan’da seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler Tiflis’te bir caddeyi kapattı. Fotoğraf: AA

Gürcistan’daki parlamento seçimleri

26 Ekim’deki seçimlerde yüzde 54 oy alan Gürcü Hayali Partisi 2012, 2016 ve 2020’deki parlamento seçimlerinin ardından bir kez daha lider parti olmuştu.

Ancak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) bir gözlemci heyeti seçimlerde süreçle ilgili sorunlar olduğunu belirtmişti.

Heyet üyeleri, seçim günü çeşitli gözdağı verme vakaları ve usule ilişkin tutarsızlıklara rastladıklarını söylemiş ve ‘Gözlemlerimiz sırasında, özellikle kırsal bölgelerde, seçim öncesinde ve sırasında oy satın alma ve mükerrer oy kullanma vakaları tespit ettik’ denilmişti.

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili de, seçime ‘Rus operasyonu’yla müdahale edildiğini iddia etmiş ve seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirtmişti.

Diğer taraftan seçimin galibi Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik şekilde yapıldığını belirterek, seçimleri tanımayanların ‘ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında’ olduğunu söylemişti.

Kobakhidze, muhalefetin protestosuna rağmen yeni parlamentonun 25 Kasım’da toplanacağını açıklamıştı.