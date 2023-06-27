Gürcan Bilgiç: Yeni teknik direktör gelmeden yıprandı

Şaşkın durumdayım. Çünkü Jorge Jesus’un devam etmeyeceği 2-3 ay öncesinden belliydi. Yönetimin bunun önlemini alması, hocasıyla çoktan anlaşması gerekiyordu. Bunun yerine Başkan Ali Koç, taraftarı birbiriyle tartışmaya itti. Herkes gönlündeki aslanı savunuyor. Daha imza atmadan tüm hoca adayları yıprandı. Sezona başlanacak ama gereksiz bir kaosun içine girildi. İsmail Kartal da Abdullah Avcı da doğru isimler. Kartal bu takımla çalıştı. İki taraf birbirini çok iyi tanıyor. Bu büyük avantaj. Abdullah Avcı’nın şampiyonluk apoleti var. Kupaları var. Müthiş bir tecrübe. İki isim de Jesus’tan miras kalan sistemi çok yukarılara taşır, geliştirirler. Keşke 12 Haziran’da yeni teknik direktörün ismi açıklansaydı.
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