Gürcan Bilgiç: Böylesine dominant maçları bu sezon çok izleyeceğiz

İsmail Hoca takıma damgasını vurup, tüm oyuncuların keyif aldığı, ter dökmeyi sakınmadığı, birbiri için koştuğu bir ekip kurdu. Tadic ve Dzeko’nun konuşmaları bir yana, Türk oyuncuların sorumluluk alması ve ellerini taşın altına sokmasıyla nelerin değişebileceğini gösteriyorlar. Fenerbahçe taraftarı “acımasızca (!)” Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci’yi linçlerken, İsmail Hoca aslında tribünlerin kalbini bu oyuncuların taşıdığının farkında. İlk 45’i neredeyse rakip ceza alanında geçirmesine rağmen gol bulamadı Fenerbahçe. Crespo’nun sakatlığı ile birlikte gelen Mert Hakan hamlesiyle “iki 8 numaraya (Tadic-Mert)” geri döndüler. Tadic pas merkezi olmaya devam etti, Mert Hakan tüm boşluklara koşu yaptı. Birbiri ardına geldi pozisyonlar ve goller. Eskilerin coşkusu, yenilerin kalitesi ile bambaşka bir hale dönüştüler. Buna İsmail Kartal’ın akılcı ve çözüm üreten formülleri eklendi. Böylesine dominant maçları bu sezon çok izleyeceğiz.
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