Güray Öz: Bu kavga bitmez

Bu kavga bitmez. En azından son seçimin güçler dengesinin sağ kanadının, artık cesareti cisimleşmiş tarikat kesimiyle, şeriatçı partilerle güç kazansa da muhafazakâr ideolojinin zaferini müjdelemediği bir gerçek. Tam tersine öteki yüzde 50’nin giderek daha solda, daha sağlam zeminlerde kitleselleştiği, örgütlenme çabasının güç kazandığı iddiası kolayca üstü çizilebilecek bir iddia değildir. Ama unutmamalı, seçimi oyları azalsa da devlete iyice yerleşmiş parti ve lideri kazandı. Eğer somut politikalarla yola çıkılırsa bu durum değiştirilebilir; hatalardan ders çıkartılabilirse, sağa doğru gidilerek sağı yenmenin mümkün olmadığı anlaşılabilirse kuşkusuz.
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