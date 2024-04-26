Günübirlikçi turistler için Venedik’e girişler ücretli oldu

Kanallarıyla ünlü tarihi İtalyan kenti Venedik, günübirlikçi turistlerin şehir merkezine girişinde 5 avro (174 lira) alacak.

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Turist sayısının kent sakinleri sayısını geçtiği şehirde, erişim ücreti şimdilik sadece 25 Nisan-14 Temmuz arasındaki 29 yoğun seyahat gününde (çoğunlukla hafta sonları) uygulanacak. Şehrin internet sitesi üzerinden online ödeme yapılabilecek. Giriş ücreti Venedik’in tarihi merkezinde sabah 8:30 ile öğleden sonra 16:00 saatleri arasında ziyaretçiler için geçerli olup daha küçük dış adalar için geçerli değil. Ayrıca 14 yaşından küçük çocukların şehre girişi ücretsiz.

Time’ın haberine göre giriş ücretine ilişkin ilk görüşmelerde turnike uygulaması gündeme gelmiş olsa da yeni sistem güvenlik personeli tarafından yapılacak rastgele kontrollerle uygulanacak. Giriş ücretini ödeyenlere ibraz edebilecekleri bir QR kodu verilirken otellerde kalan turistler muafiyet QR kodu için başvurabilecek. Giriş ücretinin ödenmemesi halinde uygulanacak para cezaları 50-300 avro (1748-10 bin 491 lira) arasında değişecek.

Reuters’a konuşan Venedik Belediye Meclisi’nin turizm ve ekonomik kalkınmadan sorumlu üyesi Simone Venturini, “Kitle turizmi olgusu Avrupa’nın tüm turistik şehirleri için bir zorluk teşkil ediyor” dedi ve gelenleri caydırmak için ücretin yılın farklı zamanlarında artırılabileceğini de sözlerine ekledi.

Giriş ücreti, Venedik yönetiminin aşırı turizmin yol açtığı etkileri azaltmak için son dönemde uygulamaya koyduğu bir dizi planın sonuncusu. Şehir 2021’de büyük yolcu gemilerinin iç su yollarına girmesini yasaklamıştı. Bu yılın başlarında da tur gruplarına 25 kişilik sınırlama getirildi ve şehrin tarihi merkezinde hoparlör kullanımı yasaklandı.